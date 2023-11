Katrin Hiob – juustukuninganna, kes hoiab lõvinaiste lippu

Varem on ta klubi heategevusliku teatripäeva müügiletti soolaste pirukatega rikastanud, ent sel korral, presidendina osaleb ta enne ürituse algust Lionsite piirkonna koosolekul ja et selle aeg langeb kokku ajaga, mil peaks pirukad ahjust välja võtma, valis ta koogimüügile magustoidu, mille saab eelmisel õhtul valmis teha.

Lions-klubi president valitakse ametisse aastaks, nii et Viljandi Ellipsis kannab Hiob seda tiitlit ja tiitliga kaasnevaid kohustusi kuni järgmise kevadeni. President on klubi esindaja ja toimingute koordineerija ning kord kuus tuleb klubi kokku, et arutada, kuidas heategevust paremini korraldada.