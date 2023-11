Viljandimaa haridustöötajate pealiku sõnul võiks peaminister oma suhtlemis- ja käitumisoskust parandada

Traksiku lasteaia majas, mis on Suure-Jaani külje all Kõidama külas, oli kella 7.30 paiku vaikne. Ainult üks tüdrukuke istus laua taga ja joonistas. Lasteaiaõpetaja Eha Kukk nentis, et tavaliselt on sel kellaajal pisut rohkem lapsi, aga seekord tuuakse nad kas hiljem või jäävad nad üldse koju. Kukk ütles, et tema streigib kella 8–9, nagu lasteaedades ette nähti, toetades kõigiti valitsusele esitatud palganõudmisi.