Nagu ütles Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp, oli talle Põhja-Sakala valda tööle asudes tulnud üllatusena, et maakonnas jagatakse MATA raha nii huvitavalt, et omavahel selle kasutamises kokku ei lepita ja suurtesse objektidesse ei panustata. "Seda sai arutatud ja see on ilmselt muutumas, et saaks ka suuri objekte, millest oleks kasu tervel maakonnal," ütles Tölp.