Ukrainast pärit noormees Oleksandr Kosyntsev kolis Eestisse 2022. aasta märtsis. Praeguseks on ta eesti keele nii hästi selgeks saanud, et õpib Viljandi gümnaasiumis.

Astun Viljandi gümnaasiumi fuajeesse. "Tere!" hõikab mind seal ootav Oleksandr Kosyntsev, kes õpib selle kooli majanduse ja ettevõtluse suuna kümnendas klassis. Oleksandr on ukrainlane, kes on Eestis elanud veidi üle poolteise aasta ja tegi kevadel sisseastumiskatsed nii edukalt, et pääses Viljandi riigigümnaasiumisse.