Talve tulek paneb ilmaprognoosijad proovile

Järgmisel nädalal peaks ilm võtma küll talvisema näo, kuid seejärel läheb taas soojemaks – sellise hüpliku loomuga võib tulla ka talv.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern ütles reedel, et viimastel päevadel on novembri õhutemperatuur olnud paar-kolm kraadi tavalisest kõrgem, aga uue nädala algul see langeb ja nädala keskpaiku saabub külmem periood. Neljapäevast peaksid öösel saama domineerivaks miinuskraadid ja 20. novembri paiku võib öösel olla kohati 6–8 kraadi külma.

«Järgmise nädala lõpul tekib Ukraina kohal madalrõhuala, mis liigub edasi piki Venemaa lääneosa kirdesse ja selle idaserva mõjul on Eestis oodata lörtsisadu, seejärel ka lund, sest madalrõhuala tagalas saabub loodest külma,» rääkis Meitern. «Kui palju lund sajab, on raske öelda, kuid tõenäoliselt saab suurem osa Eestimaast õhukese kirme, paksem on lumikate Kirde-Eestis ja kõrgustikel.»

Pikaajalised ilmamudelid lubavad tema andmeil külmemat ilma ligikaudu kadripäeva, 25. novembrini, misjärel läheb taas soojemaks ning vaid mõnes paigas võib lumikate jääda püsima.

«Praegu on meil üleminekuaeg sügiseselt režiimilt talvisemale ja ilmamudelite arvutused on iga päev erinevad,» tõdes Meitern «Nii ei saa pikalt ette midagi kindlat lubada. Mida pikem on ennustusperiood, seda väiksemaks muutub selle paikapidavus.»