Nagu mardikava ettevalmistamise puhul ikka, on just riietumine lõpuks üks kõige põnevamid osi. Kostüüm loob meeleolu ja siis ongi aeg mõistukõnega rahva sekka minna. Mõistukõnet on mardid ikka kasutanud ebasoovitavate jõudude vastu ja sellest kombest tuleb ka mõistatuste küsimine.