NIILUSOO RABA ⟩ Vald rajab kiiruga kaitseala, ettevõtja on sellele vastu ning looduskaitsjad närivad küüsi

Kohalikud ja mittetulundusühing Niilusoo on kaevandustööde laienemise vastu võidelnud juba neli aastat.

Tänavu mais tühistas riigikohus aktsiaseltsile Mikskaar antud load kaevandada turvast Kolga-Jaani lähedal Niilusoo rabas. Viljandi vald on asunud kõnealusesse piirkonda rajama kaitseala, Mikskaar taotleb aga uusi lube ning on seisukohal, et üksnes kaevandamise välistamiseks kaitseala luua oleks õigusvastane.