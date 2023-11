Amservi Viljandi esinduse juht Olev Põldme rääkis pressiteate vahendusel, et ettevõtte stipendium on mõeldud eeskätt autoeriala õppijate motiveerimiseks ja järelkasvu kindlustamiseks.

"Stipendiumi eesmärk on propageerida autovaldkonda ja anda noortele selge signaal, et õpingutes edasijõudmine ja kooli lõpetamine on nende edasiseks karjääriks väga olulised," selgitas Põldme. Tulevane stipendiaat saab lisaks stipendiumirahale praktikakoha mõnes Amservi teeninduskeskuses üle Eesti. "Tublidel praktikantidel on võimalus saada ka tööpakkumine meie esindustesse."