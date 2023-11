LAURI LÄÄNEMETS ⟩ Viljandi saab redelauto ja uue komandohoone. Aga need üksi ei päästa

Alustuseks on päästeamet kinnitanud, et Männimäe põlengu puhul redelauto puudumine tööd ei takistanud. Redelauto on kallis erivarustus, mida on tarvis ainult teatud erijuhtudel, enamasti suuremates linnades. Tulekahju kustutatakse seestpoolt väljapoole ning Toome tänava kortermajale oli päästjatel ligipääs olemas, et evakueerida inimesed ja alustada kustutustööga. Redelauto aitas päästeoperatsiooni hilisemas etapis piirata põlengu levikut, aga inimeste turvalisuse olid tublid päästjad selleks ajaks juba ammu taganud.

REDELAUTO on kallis: maksab peaaegu 800 000 eurot. Selline masin on Eesti 72 riiklikust päästekomandost üldse ette nähtud ainult 11-s ja kolm neist asuvad Tallinnas. Liiga tihti seda vaja ei lähe. Männimäe Toome tänava põleng oli Viljandis kahe ja poole aasta jooksul teine kord, mil see välja kutsuti, ja ka siis polnud see elupäästeks. Sellest hoolimata kinnitan, et Viljandisse on redelauto ette nähtud ja see on juba Eestisse jõudnud. Paraku tuleb tootjal veel mõned täiendused teha, et see vastaks täiel määral päästeameti nõudmistele. Praeguse teadmise järgi jõuab redelauto Viljandisse uue aasta algul.