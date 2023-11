Anguse liige Mati Tubli (vokaal ja basskitarr) ütles, et "Vibratsioon" on vastu võetud väga positiivsetel nootidel. "See on meie jaoks oluline. Nii hea on kuulda, et paljudele inimestele läheb korda, mida me teeme," rääkis ta.