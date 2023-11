HELMEN KÜTT ⟩ Riik pingutab sotsiaalkaitse vallas kitsastest oludest hoolimata

Ühiskonnas on arvukalt rühmi, kelle palgaootused ja muud lootused tuleval aastal ei täitu. Inimeste pettumus on igati mõistetav, eriti valimiseelsete uljaste lubaduste foonil. Aga kui ainult opositsioonipoliitikuid kuulata, siis justkui langeks 2024. aasta eelarvega Eestimaale pilkane pimedus ja kõik veereks allamäge. Tegelikkuses muidugi nii ei ole.

Jään nüüd oma liistude juurde ja käsitlen mulle kõige südamelähedasemat teemat sotsiaalkaitset, millele järgmisel aastal kulub laias laastus pool riigi tuludest. Ehkki ajad on keerulised, jõustub jaanuaris mitu plussmärgiga muudatust, millest on eeskätt abi majanduslikult kehvemal järjel peredele.

ALUSTAN eakatest.

1. aprillil seisab ees iga-aastane pensioni indekseerimisest lähtuv pensionitõus. Rahandusministeeriumi suvise prognoosi kohaselt hakkab keskmine vanaduspension 2024. aastal olema 776 eurot kuus, mis tähendab 76 euro suurust tõusu. Hea uudis on see, et keskmine pension jääb ka tuleval aastal maksuvabaks.

Tänavu südasuvel startinud hooldusreform saab riigieelarvest ligi 58 miljonit eurot. Selle reformi positiivset mõju abivajajatele ja nende pereliikmetele on raske üle hinnata.

Hambaravihüvitised on püsinud sisuliselt samal tasemel alates 2017. aastast, kui need sotsiaaldemokraatide eestvedamisel taastati ning neile uued ja suuremad määrad kehtestati. Seega on hüvitiste uuendamine hädavajalik. Pensionäride hambaravihüvitis kerkib jaanuaris 85 eurolt 105 euroni. Sama summaga saavad arvestada last ootavad naised, alla aastast last kasvatavad emad, vähenenud töövõimega inimesed, töötud ja toimetulekutoetuse saajad.