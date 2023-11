ANNA HOOGU! ⟩ Viljandi muusikakooli ajalugu saab kaante vahele

See uhke maja on olnud muusikakooli koduks ja kahtlemata Viljandi muusikaelu üheks oluliseks keskpunktiks juba ligi 80 aastat. Kauaaegne Viljandi muusikakooli õpetaja Maret Tomson on selle ilusa tähtpäeva puhul võtnud ette hindamatu töö ning koostanud raamatu "Viljandi muusikakool 1945–2022".