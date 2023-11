Päästeamet hakkab kodusid kontrollima

"Suitsuandur on juba 14 aastat kohustuslik, kuid päästeameti hoonetulekahjude analüüsi põhjal paljudest kodudest puudu," rääkis päästeameti kommunuikatsioonijuht Marek Kiik. "Sama kehtib tahke- ja gaaskütteseadmetega hoonetes kohustusliku vingugaasianduri kohta. Tuleb tähele panna, et suitsu- ja vingugaasiandurite tagumisele küljele on märgitud kuupäev, millest alates anduri eluiga lõpeb. Reeglina vajavad kümne aasta vanused andurid väljavahetamist. Ka häireseadme tühjenevad patareid tuleb kohe välja vahetada. Selle vajadusest annab andur märku üksikute piiksudega."