COVID-19-sse nakatumine on nädalaga kahekordistunud

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber sõnas, et immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel hooajal vaktsineerida riskirühma kuuluvaid inimesi, kelleks on üle 60 aasta vanused inimesed ja raskete krooniliste haigustega inimesed. "Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või COVID-19 läbipõdemisest möödunud üle kuue kuu," täpsustas Sõber ja rõhutas, et vaktsineerimine on tasuta.