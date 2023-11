Viljandi noortevolikogu projektivoor ootab taotlusi

Osaleda saavad 14–26-aastased noored ning projekti esitamise viimane tähtaeg on 15. novembril kell 23.59. Fondi kogusuurus on ligi 10 000 eurot, millest kuni 60 protsenti läheb jagamisele novembrikuu voorus. Linnavolikogu kinnitas oktoobris noortevolikogu uue projektitoetuste korra, mille alusel on võimalik juba novembris esitada taotlusi, et projektidega oleks võimalik tegelda aasta alguses. Varem seda võimalust polnud ja suurem osa ettevõtmistest teostati aasta teises pooles.