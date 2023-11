Klaasikunstnikud toovad oma tööd Kondase keskusesse

Näituse koostajad kirjutavad tutvustavas tekstis, et elame ajal, mil maailma telg on paigast lahti loksunud. Meie silme ees sünnivad uued kangelased ja uued kaabakad, kuri kokk keerutab Kremlis supikulpi ja Kiievi taevas tuhiseb tont.

Legend võib olla õudne ja painajalik, ent tema ülesanne on anda lootust – tükeldada segane aeg arusaadavaiks, alguse ja lõpuga lugudeks, anda mõte kaotatud eludele, heita sild üle rahutute vete, näidata valgust tunneli lõpus. Nii sõjas kui armastuses on kõik mõnes mõttes muinasjutt ja võidab see, kes jutustab usutavamaid lugusid.