Nelja tee ristis tuleb mardilaat

Ettevõtmise eestvedaja Monika Peebo rääkis Mulgi uudiste toimetajale Kristi Ilvesele, et niisuguse laada mõte tekkis aasta tagasi, kui ta enda kolm last tahtsid kangesti taskuraha teenida. "No mõtlesime siis, et võiks ju laada korraldada, ja et mardipäev oli just tulemas, saigi mardilaat tehtud. Läinud aastal oli kolm kaupmeest ja kõik said oma kaubast ilusti lahti. Müügil olid kanamunad, kommid, pajalapid, üks kukk, pakuti pirukaid ja õnneloos oli ka. Üle poolesaja inimese käis läbi."