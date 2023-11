Rahvuskonservatiivid korjavad nädalavahetusel Viljandis valitsuse vastu hääli

Viljandi valla EKRE osakonna esimehe Valmar Haava sõnutsi on laupäeval plaanis sisuliselt valijatega kohtumine ning inimestega suhtlemine, loosungeid pole turuplatsil loota. Meelt saab avaldada valitsuse vastu allkirja andmisega ning selle peamine ajend on automaks ja üleüldine maksutõus, mis Eestit ähvardab.

"Rahulolematus kasvab praegu igal pool, aga kindlasti on need kaks teemat need, mis eriti maal elavatele inimestele praegu väga korda lähevad," märkis Haava ning lisas, et kokkusattumuse tõttu on EKRE üritusele eelneval päeval just õpetajate streik, mis samuti rahulolematusele osutab.