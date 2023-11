600 noort ahvenat ja 120 linaskit toodi teisipäeva ennelõunal Tartumaalt Haaslava kalakasvandusest ning nende uus elupaik on Paala ja Uueveski järv. Kalu on Viljandi järvedesse toodud ka varem, et aidata hoida neis ökoloogilist tasakaalu ning liigirikkust.