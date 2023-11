The Rolling Stones andis hiljuti taas albumi välja. 80-aastane Mick Jagger, 79-aastane Keith Richards ja bändi pesamuna, 76-aastane Ronnie Wood pole kaugeltki kõige eakamad, kes on soovinud muusikamaailmas ikka veel sõna sekka öelda. Ametlikult hoiab albumi ilmutanud vanima artisti tiitlit Tony Bennett, kel oli «Love For Sale’i» valmimise ajaks vanust 95 aastat. 80-aastane USA president Joe Biden ja 90-aastane Kameruni president Paul Biya tulevad toime suure riigi juhtimisega. Küllap nihkub aktiivselt elatavate aastate ülempiir lähitulevikus ka lihtinimestel veelgi kaugemale.