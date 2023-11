Lions-klubi Viljandi Ellips presidendi Katrin Hiobi sõnul on teatripäev kujunenud klubi suurimaks heategevusliku tulu ürituseks, kuid rahakogumise eesmärk muutub igal aastal. Sel korral läheb teenitud tulu Kesklinna kooli õuesõppe klassi esimese osa jaoks. Ta lisas, et projekt on suur, aga kuskilt tuleb ju pihta hakata.