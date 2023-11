Eesti koondis tagas võiduga Läti üle edasipääsu järgmisse vooru

Et korduskohtumisel näitas Eesti meeskond avamänguga võrreldes paremat minekut, leidis laupäeval ka Viljandi HC kasvandik, praegu Kuveidis mängiv koondislane Karl Toom. «Üldiselt oli kaitse täna kõvasti parem kui Lätis ja selle pealt me saime palju kiireid,» lausus ta ning tõdes samas: «Rünnakul tegelikult ikka meil arenemisruumi on.»

Korduskohtumisel kuus väravat visanud Toom kiitis eriti väravavaht Armis Priskust. «Armis tegi väga-väga head tööd,» nentis ta ning lisas, et eeldatavasti jäid kõik mänguga rahule. «Hea meel on selle üle, et publik tuli ka saalis kaasa.»