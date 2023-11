Pekka Linnainen ⟩ Linnasaun on oluline osa linna kultuurist

Oleme murega vastu võtnud uudise, et 1962. aastal avatud Viljandi linnasauna uks tänavu aasta lõpus sulgub. Mõistame, et linna rahalised olud on kitsad. Aga kas linnasaun on tõesti mõistlik kärpekoht?

SAUNA on selles kontekstis esitletud peamiselt eakate sotsiaalteenusena, millele on "ka paremaid alternatiive". Eakatele pakutav teenus on tõesti üks linnasauna positiivne külg. Samas tuleb ära märkida, et sauna iseloomu kujundavad needsamad eakad, kes on seal juba aastakümneid saunatanud. Nende inimestega naudivad teisedki saunasõbrad leili ja kohalikku vaimu. Spaas me neid ehtsaid viljandlasi enamasti lihtsalt ei kohta.

Viljandi on kultuurilinn, aga kultuur ei ole ainult pillimäng, teater või ballett. See on ka linn ise kui kultuurielamus nii elanikele kui ka külalistele. Ükski uus spaa, ujula või spordihoone ei asenda sulgemisele määratud linnasauna. Ükski spaa pole sündides kultuuriline kogemus. Neid ehitatakse suurte turismilootuste ja suure rahaga, aga ei ole olemas nii suurt raha ega piisavalt tõhusat Euroopa Liidu toetust, mis muudaks spaa kogukondlikuks kultuurielamuseks. See on aastakümnete jooksul sündinud linnasaunas, tuhandete leilide ja lugude vaim, mida suudame ainult hävitada, aga enam mitte uuesti luua.

Ülemaailmne reisitrend on travel like a local ehk siis "Reisi nagu kohalik". Nii on ka saunaga. Praegu käiv sauna-aasta on parandanud Eesti rahvusvahelist saunamainet. Loodame väga, et Viljandi linnavalitsus näeb siiski linnasauna tulevikku ka kultuurilinna maine vaatenurgast – eriti valmistudes olema üks osa Euroopa kultuuripealinna programmist järgmisel aastal.

Soome-Eesti saunaseltsi arvates ei tohiks Viljandi linnasaunast loobuda, vaid tuleks hoopis tugevdada seda kui linnakultuuri ressurssi ja turismi üht võimalikku tõmbetegurit. Lisaks loodame, et linnasauna leiavad tee ka nooremad põlvkonnad ja näiteks Viljandi kultuuriakadeemia tudengid.