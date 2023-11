TOOME TÄNAVA PÕLENG ⟩ Viljandi kortermaja tulekahju järel kogutakse annetusi ja korraldatakse abi ühismeedias

Üks grupi moderaatoreid Anu Rannu sõnas, et ta ei oska hinnata, kas see on nüüd suur või väike hulk, seda enam et grupiga on liitunud ka inimesi mujalt kui Viljandimaalt ning kindlasti on ka niisama uudishimulikke. "Gruppi luues ei seadnud ma eesmärgiks, et liikmeid peaks tingimata palju kokku tulema. Esimene ja ainus eesmärk oli ja on praegugi see, et abivajajad ei jääks üksi ning saaks aidata kontakte vahendata," rääkis Rannu. Nii on abivajajaid kokku viidud elamispinna ja mööbli pakkujate ning teiste heategijatega. Grupi algatajad ise logistilist tööd ei tee, aga nad on enda peale võtnud vahendamise ja teavitamise.