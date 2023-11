RAUDTEE REMONT ⟩ Rongiga saab taas otse pealinna, kiiremat sõiduaega tuleb veel oodata

Praegu saab Viljandist Tallinna keskmiselt kahe tunni ja viie minutiga, ekspressrongiga tunni ja viiekümne ühe minutiga. Tuleviku sõiduaegu on Mäe sõnutsi veel veidi vara nimetada. "Kui kogu raudtee on rekonstrueeritud ja Edelaraudtee on andnud uued tingimused selle kasutamiseks, siis selguvad täpsemalt ka muudatused sõiduaegades."