VALMAR HAAVA ⟩ Õpetajad väärivad kõrgemat palka!

OLEME valitsuselt saanud üha rohkem signaale selle kohta, et maksud tõusevad, uued maksud on tulekul, palgad külmutatakse ... Mäletan, kuidas pärast valimisi õpetajad erinevates kommentaariumides kirjutasid: "Jumal tänatud, vähemalt ei saanud EKRE võimule!" Huvitav, kas nad on praegugi sama meelt?