Toome tänava plahvatuse ja põlengu põhjustaja pääseb kriminaalasjast

Päästeameti uurimine leidis, et mobiilse gaasiahju toiteks kasutatud balloon oli ette nähtud ainult gaasil töötavate tõstukite jaoks. Tõstukigaasiballoonid on lisatoru ehk sifooniga, mis on paigutatud ballooni sisse. Selle kaudu antakse gaas ventiili vedelal kujul, mitte auruna nagu tavalistes balloonides. Kategooriliselt on keelatud kasutada selliseid balloone muudeks olme- või tööstuslikeks vajadusteks.