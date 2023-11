Helir-Valdor Seeder: ma ei ole Urmas Reinsalu peale absoluutselt kade

Kui vaadata paari viimast reitingu-uuringut, siis on Isamaa populaarsuselt teisel kohal. Ühe küsitluse järgi on Isamaa ees EKRE, teise andmeil Reformierakond. Helir-Valdor Seeder, kas kiire tõus tipu lähedale on esimees Urmas Reinsalu teene või juhuste kokkulangevus?

Te esitate suletud küsimuse: üks või teine. Tegelikult on põhjusi palju, ei ole nii, et üks tegur või üks inimene. Esmalt on selle taga Isamaa minevik, mille peale praegune reiting kasvab. Eelmistel aastatel on tehtud suur töö: taastasime Isamaa erakonna sisu ja vormi alates nime taastamisest, lõpetades põhialuste ja väärtuste kinnitamisega 2018. aastal. Ka on nüüdseks meie noorteorganisatsioonil taastatud nimi, Noor Isamaa. See on olnud pikk töö.