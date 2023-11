USA suursaadik: Putini Venemaa tahab maailmakorda, mis lubaks rünnata ükskõik keda selle eest vastutamata

Härra suursaadik, Eestil on väga konkreetne koroonapandeemia lõpukuupäev – 24. veebruar 2022. Siis alustas Venemaa Ukraina vastu täiemahulist sõda ning pandeemia oli kõigi meeltest pühitud. Kas hiljutised sündmused Iisraelis võivad olla globaalse avalikkuse jaoks samasuguse efektiga Ukraina sõja suhtes? Rahvusvahelisest meediapildist on päris hästi näha, et Ukraina-uudised on vajunud tagaplaanile.