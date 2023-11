Viljandimaa noored on Eesti aasta parimate kergejõustiklaste nominentide seas

Odaviskaja Gedly Tugi esindab Audentese spordiklubi ning tema treenerid on Magnus Kirt, Toomas Merila ja Indrek Tustit. Tugi isiklik rekord on tänavuse hooaja tippmark 60.65. Sellest hooajast on tal ette näidata Euroopa U-23 vanuseklassi meistrivõistluste hõbemedal, mille ta pälvis tulemusega 57.62. Eesti meistriks tuli ta tulemusega 57.32. Hooaja tippmargi 60.65 lennutas ta suvel Pärnu rannastaadionil asetleidnud kergejõustikuõhtul.