Turu pikaaegne lihamüüja lõpetas kliendinappuse tõttu tegevuse

«Kliente oli rohkem nädala lõpus ja palgapäevade paiku, aga ülejäänud ajad oli mõnevõrra müüki lõunani, seejärel oli tühi ootamine,» kirjeldas ta tööpäevi. «Inflatsiooni tõttu on toor­liha ostuhinnad kõrged, aga ma ei saanud oma letihinda nii palju kergitada, et asi kasumlik oleks. Viljandi turul on konkurents päris tugev.»