Kauaaegne Paistu ja esimene Viljandi vallavanem, hilisem abivallavanem ja praegune vallavolikogu liige Ene Saar rääkis, et valla kõige suurem eesmärk enne liitumist oli see, et ring ümber Viljandi saaks ühiselt areneda. «Ja meile oli oluline, et need piirkonnad areneksid võrdselt,» märkis Saar. «Ütleksin nii, et esimese nelja aastaga, mil oli neli valda, jõudsime nii kaugele, et selle eesmärgi ka täitsime.»