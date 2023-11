Viljandi abivallavanem Alvar Pähkel ütleb, et vald ostis 15 generaatorit pärast Ukraina sõja puhkemist. Sellise rahapaigutamise vastu ei olnud õnneks ükski vallavalitseja.

Selleks, et oma elanike kaitstust paremini kindlustada, on Viljandimaa omavalitsused ostnud erinevaid seadmeid ja märgistanud avalikud varjumiskohad. Tõsi, viimastesse ei maksa endise politseijuhi, praeguse Viljandi abivallavanema Alvar Pähkli sõnul rünnaku ajal tormata, sest nende asukohad on hästi teada ka meie peamisel vastasel.