Viljandi Linnahoolduse töötajad avastasid Huntaugu mäel oksi korjates, et keegi on mäenõlval maha saaginud viis puud. Nädala hakul avastati, et maas on kaks puud, ning eile oli neile lisandunud veel kolm. Keegi ei tea, kes puud maha saagis ja miks.