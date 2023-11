Kortermaja elanike meelerahu maksab mõnikümmend senti kuus

Seejuures on kortermajade kindlustus odav. Toome näite. 1985. aasta 60 korteriga ja 3354,1 m2 suletud netopinnaga paneelmaja kindlustus maksab 367,98 eurot aastas. See teeb keskmiselt 6,14 eurot korteri kohta aastas. Rõhutagem, et tegemist on terve aasta kuluga. Kui veel pisut arvutada, siis ulatub näiteks kolmetoalise korteri kindlustuskulu 55 sendini kuus.