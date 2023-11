Kodukindlustusest jääb väheks: kolm soovitust, mida pidada silmas kortermaja kindlustades

Nii täpseid andmeid meil ei ole, kuid 2022. aasta lõpuks oli Eestis sõlmitud ligikaudu 12 000 varakindlustuse lepingut, mis kindlasti pakuvad kaitset tulekahju korral. Meil pole aga infot, kuivõrd on nendes lepingutes kindlustuskaitse laiem kui ainult tulekahju vastu. Eestis on 23 000 korteriühistut. Seega üle poole ühistutest on vähemalt mingis ulatuses oma vara kindlustanud. Et paljud korteriühistud haldavad mitut kortermaja, võib kindlustatus olla isegi suurem.