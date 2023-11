Viljandlane esitles raamatut, mis õpetab ajaga paremini hakkama saama

Esmatrükist möödunud 13 aasta jooksul on ka autori enda ajataju pisut muutunud. "Paradoks on selles, et kui elu lõpuni on vähem aega, siis kuidagiviisi on aega rohkem," kõneles ta. "Aeg jookseb küll kiiremini, aga see on ka loomulik: ajul on vähem infot töödelda, sest see kõik on juba olnud. Aja voog nagu kasvab, samas on aega rohkem. See on asi, millest ma ei ole läbi hammustanud. Ehk päästavad siin mõõdukas ükskõiksus ja see, et kribu-krabu peale kulub aega vähem. Kolmas asi on see, et märkasin: hoolimata enda tegutsemisest või mittetegutsemisest on ülejäänud universum alles."