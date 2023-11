"Kutsikad on varjupaikades kõige tahetumad ja nad leiavad tavaliselt väga kiiresti kodu," selgitas Varjupaikade kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. "On täiesti tavapärane, et ühele kutsikale on mitu huvilist, samal ajal kui viieaastasi ja vanemaid koeri ei märgata ja nemad ootavad varjupaigas seda päris enda inimest vahel aastaid. Tegelikkuses aga võib vanem koer paljude potentsiaalsete uute loomaomanike ellu hoopis paremini sobida."