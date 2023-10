Muutused on peaaegu kõigile keerulised. Ega ilmaasjata õpetata muutuste juhtimist ülikoolis ega kirjutata sellest sadu raamatuid. On üsna inimlik, et kui meid sunnitakse tegema midagi, mida me pole varem teinud, tahame esimese hooga sõrgu vastu ajada ja leiutada põhjuseid, miks nii ei saa, tohi ega ole hea. Ent kui harjumatut rooga maitsta, võime endalegi üllatuseks leida, et see on toitev ja mõnus.