Viljandi haiglasse patsienti vaatama minnes tuleb taas kanda maski

Samas kui hädaline ise läheb haiglasse ambulatoorsele vastuvõtule, ei pea ta maski ette panema, see on vaid soovituslik. Statsionaarsele ravile minejale on maski kandmine vabatahtlik.

Haigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Maarja Evert nentis, et ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine on kasvanud ja nõnda otsustas haigla kaitsta nakatumise eest eelkõige ravil olevaid inimesi, kes on haigusliku seisundi tõttu haigustekitajatele vastuvõtlikumad. «Nii hoiame ära selle, et väljastpoolt haiglat viirusi osakondadesse levitatakse,» lisas ta.