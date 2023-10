Toome tänava elamule sai saatuslikuks infrapuna gaasiahi

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektori Roman Abubikirovi sõnul on infrapuna gaasiahju lubatud küll siseruumides kasutada, ent seejuures tuleb kinni pidada piirangutest. "Kuigi seadet tohib ruumides kasutada, on selleks piirangud, kui suurtes ruumides seda kasutada ja kuidas seda paigutada tohib," nentis ta.

"Kuna töötav gaasiahi kuumeneb, peab selle ümber olema piisavalt ruumi ja see peab asuma kaugemal põlevmaterjalidest," ütles Abubikirov ning lisas, et praegu vajab väljaselgitamist, kas seadme kasutamisel täideti kõiki kasutusjuhendis ettenähtud nõudeid. "Uurimisel on versioon, et seade süttis tehnilise rikke tagajärjel."