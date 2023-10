Miks ma koduvalla arengukava vastu hääletasin

Arengukava koostamiseks on minu ettekujutuses laias plaanis kaks võimalust. Kokku pannakse sisutühi, mittemidagiütlev kõikide soovide loetelu või kaalutakse tulevikusuunad päriselt läbi: erinevate valdkondade kaupa planeeritakse reaalsed, tegelikkusega kooskõlas olevad arengusuunad. Mina olen selle teise, reaalse pika plaani toetaja. Neljapäeval vastuvõetud dokument on aga suuresti sõnavaht, mis selgeid arengusuundi ei näita. Toon mõned näited.

HARIDUS on igas omavalitsuses eelarvest suurima osa ampsav valdkond. Sama oluline kui haridusse paigutatav raha on hariduse kvaliteet. Seetõttu on tähtis, et sel teemal seataks selged, prognoosidele tuginevad sihid.