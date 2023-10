Riho Sibula postuumse albumi kirgas lumm

Juba pärast esimeste palade esimest korda kuulamist oli selge, et Riho Sibula «Viimane» on haruldaselt peene ja petlikult lihtsa koega sügav-õrn meistriteos, nagu neid sünnib harva. Kindlasti on sellega nõus kõik, kes kuulavad imekaunist pala «Nii vähe», habrast pala «Jaanale» ja hinge rebestavalt ilusat pala «Vanadus». Mingil põhjusel ei saanud siiski lahti kummalisest tundest, et «Viimane» pole ennast veel päris lõpuni avanud. Kuni ühel juba külmal sügisööl panin pähe klapid ja läksin hilisõhtusele jalutuskäigule.