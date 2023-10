Punase ringiga tähistatud kohas rõdu põrandal on näha kummuli vajunud gaasiballooni jälg.

Päästeamet kinnitas esmaspäeval, et tuli sai alguse gaasiseadmest, mis süttis toas ning plahvatas, kui omanik oli selle rõdule visanud.

Sakala fotograafi tehtud droonifoto näitab, et rõdul on külili asendis gaasiballooni jälg. Tõenäoliselt sellises asendis see ka plahvatas ning lendas ülespoole.