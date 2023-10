Ülaltoodud küsimust on kuulnud lähiajal ilmselt väga paljud. Mina vähemalt olen pea terve nädala seda korduvalt küsinud oma kodustelt, sõpradelt ja kolleegidelt. Ja siis uuesti seda sarja vaadanud.

Kõnealune Beckhami-sari on parasjagu nii Eestis kui ka Soomes Netflixis kõige vaadatum sari. Ja seepärast seda küsimust vast söögi alla ja peale küsitaksegi. Ja võibki küsida, sest see on sari, mida tasub vaadata.