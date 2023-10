Pühapäeval varavalges sõitis Viljandi jõulupuu linna servast eskordi saatel kesklinna: tänavu õige vara silmailu pakkuv jõulukuusk on tänasest Tasuja platsil täies hiilguses püsti. Ja nagu tellitud, langesid puu püstitamise ajal mõned lumehelbedki. Olgugi et jõulupuu on sel aastal linnapildis väga varakult, saab ta ehted külge alles esimeseks advendipühapäevaks.