Abilinnapea Kalvi Märtin kriisimeeskonna tööst: saime päris hästi hakkama

“Kriisikomisjoni eesmärk on tegelda kriisi lahendamisega ning selles mõttes oleme selle kriisi lahendanud,” selgitas Kalvi Märtin kriisikomisjoni tööülesannet, pidades silmas ennelõunast kriisikomisjoni kokkusaamist. “Eilset õnnetuse likvideerimist juhtis päästeamet, kohalik omavalitsus oli juures koos kriisimeeskonna liikmetega,” lisas ta. Eile pärast õnnetust lepiti kokku, et kriisikomisjon saab kokku, ja arutleb, kas on uut tegutsemisvajadust. “Kriisimeeskonna mõttes tegelikult ei ole,” lausus Märtin. “Kriisikomisjonil ja kriisimeeskonnal on erinevad rollid: kui komisjon on laiem töörühm, siis kriisimeeskond peab olema valmis selleks, mis eile juhtus,” selgitas abilinnapea.