Kõva pauk, oranž valgus ja seejärel pimedus. “Me olime täpselt plahvatuse all, lapsed olid ka kodus. Oranž valgus ja siis oli kõik pime, karjusin abikaasale, et jookseme välja,” meenutas eilset õhtut Toome tänava kortermaja elanik, kelle korter on selle rõdu all, kus plahvatus toimus.