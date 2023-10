Välijuhi hinnangul oleks redelautoga suudetud leegid kiiremini maha saada

Kui reede õhtul sündmuskohal sõnas Posti, et poolteist tundi Tartust oodatud redelauto Viljandis kustutustöid eriti ei mõjutanud, siis esmaspäeval täpsustas ta, et pidas silmas eeskätt naabermajade kaitsmist. „Sellega tulid päästjad toime ka redelita,” selgitas ta ja lisas, et kõrgete korrusmajade kustutamiseks on redelauto vajalik.