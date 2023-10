GALERII JA VIDEO ⟩ Viljandis süttis gaasiplahvatuse järel kortermaja. Kaks inimest vajasid arstiabi ja üks pere ööseks majutust

Päästeameti pressiesindaja Henrik Veenpere sõnul plahvatas esialgsete andmete põhjal gaasigrill ühe ülemise korruse korteri rõdul. Inimesed evakueeriti nii sellest kui kõrval asuvast majast.

Kustutustööd jätkuvad majas tõenäoliselt öötundideni ning paneelmaja sai õnnetuses sedavõrd suuri kahjustusi, et politsei teatel ei pääse elanikud hoonesse ning maja võtab oma valve alla turvafirma G4S.

Kui algul kuulutasid linnavalitsus ja politsei, et kõik elanikud, kel on vaja ööseks majutuskohta, saavad minna Männimäe külalistemajja, kus neile tuba pakutakse, siis hilisõhtuks selgus, et keegi seda abi ei vajanud. Üks perekond läks ööd veetma kesklinnas asuvasse Nurmbergi majja, mille omanik samuti kiiresti oma abi pakkus. Ülejäänud leidsid öömaja sõprade või sugulaste juures.

Viljandi politseijaoskonna menetlusgrupi juhi Meelis Lille sõnul Toome tänav 14 majja siseneda ei tohi, sest hoone on ohtlik. Kahju tegid nii tuli kui vesi. Lille sõnul on majaelanike tarbeks toodud hoone juurde üks Viljandimaa liinibuss, kus saab sooja, ja see buss viib elanikud ka majutuspaika.